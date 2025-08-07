Скидки
Херберт: Хэмилтону противостоит лучший Шарль, которого я видел

Бывший пилот и стюард Формулы-1 Джонни Херберт высказался о противостоянии пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

«Шарль невероятно стабилен. Когда у «Феррари» появляется шанс, Шарль отправляется в погоню, не допуская никаких ошибок. Тебя всегда будут сравнивать с напарником. А это, стоит сказать, лучший Шарль, которого я видел. Он стабилен и не ошибается в квалификациях.

Сейчас Льюису нужно начинать с чистого листа. Но сколько раз это можно сделать, прежде чем поймёшь, что ты уже не тот? В какой-то момент в карьере пилота наступает точка, когда нужно принимать важное решение. Но очень сложно принять это решение вовремя», — приводит слова Херберта GrandPrix247.

