Браун сравнил противостояние Норрис-Пиастри со сражением Алонсо-Хэмилтон

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о взаимоотношениях двух пилотов команды Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Если бы это был первый сезон Пиастри, то была бы реакция, что этот новичок заставляет попотеть. Но, я думаю, их уже можно называть ветеранами, и неважно, кто выступает в команде дольше.

Думаю, сейчас у Норриса настрой: «Я хочу выиграть титул, и напарник – мой главный соперник», вот и всё. Вряд ли это сделает поражение более или менее тяжёлым для любого из них. Они оба чувствуют шанс на титул, а победить может только один. Уверен, для проигравшего это будет трудная ситуация, если мы предположим, что выиграет напарник. Но, думаю, длительность пребывания в команде здесь не играет никакой роли.

Уверен, в своё время Фернандо думал: «Чёрт, этот Льюис только что пришел, это очень раздражает». Но Норрис подобного не говорит», — приводит слова Брауна The Race.

В настоящий момент Пиастри занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 284 очка. У Норриса, занимающего вторую позицию, 275 баллов.