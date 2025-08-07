Скидки
Авто Новости

Риккардо: очень ценю свою карьеру

Риккардо: очень ценю свою карьеру
Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо высказался о своей карьере в «Королевских гонках».

«Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что я это делаю. Поскольку да, это мечта, и ты думаешь о ней в детстве, а потом, когда ты оказываешься там и воплощаешь её в жизнь, то восклицаешь: «Ого!»

Это происходит очень быстро. Но, конечно, я очень ценю свою карьеру и невероятно благодарен, что она у меня была такой долгой», — приводит слова Даниэля Риккардо PlanetF1.

Напомним, Риккардо не завершил прошлый сезон и был уволен досрочно, его в составе команды «Рейсинг Буллз» заменил новозеландец Лиам Лоусон.

