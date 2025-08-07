Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Трулли: не думаю, что Хэмилтон способен что-то дать «Феррари»

Трулли: не думаю, что Хэмилтон способен что-то дать «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ярно Трулли высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Может, дело в возрасте? В болиде? Чего-то не хватает в команде? Или он просто достиг предела? Это странно, ему не удаётся проявить себя. В квалификациях он разочаровывает, в гонках выступает чуть лучше, но никогда нельзя сказать, что он блистает. Хэмилтон не похож на себя.

Но только он знает, что происходит у него в голове. Я не думаю сейчас, что Хэмилтон способен что-то дать «Феррари». Но нет никаких гарантий насчёт будущего. Только люди, которые общаются с Льюисом, понимают, что происходит», – приводит слова Ярно Трулли La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android