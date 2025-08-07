Трулли: не думаю, что Хэмилтон способен что-то дать «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ярно Трулли высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Может, дело в возрасте? В болиде? Чего-то не хватает в команде? Или он просто достиг предела? Это странно, ему не удаётся проявить себя. В квалификациях он разочаровывает, в гонках выступает чуть лучше, но никогда нельзя сказать, что он блистает. Хэмилтон не похож на себя.

Но только он знает, что происходит у него в голове. Я не думаю сейчас, что Хэмилтон способен что-то дать «Феррари». Но нет никаких гарантий насчёт будущего. Только люди, которые общаются с Льюисом, понимают, что происходит», – приводит слова Ярно Трулли La Gazzetta dello Sport.