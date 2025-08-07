«Худшее, что может быть». Ферстаппен — о переднеприводных автомобилях

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к переднеприводным автомобилям.

«Нет, я думаю, это очень скучно. Для меня это просто как антивождение, понимаете?.. Я тоже иногда гонял на подобных машинах на симуляторе. Для меня это просто худшее, что может быть», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.