Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл ответил на вопрос, способен ли «Мерседес» выиграть в оставшихся Гран-при

Расселл ответил на вопрос, способен ли «Мерседес» выиграть в оставшихся Гран-при
Комментарии

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о том, способна ли машина немецкой команды выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.

«Можем ли мы в этом году выиграть Гран-при? Вы хотите честный ответ или тот, который хотят услышать зрители? Я не самый честный парень, так что да, у нас есть шанс выиграть Гран-при», — приводит слова Джорджа Расселла GPBlog.

Напомним, Расселл в нынешнем сезоне одержал одну победу, став первым на Гран-при Канады.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (275 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).

Материалы по теме
«Худшее, что может быть». Ферстаппен — о переднеприводных автомобилях
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android