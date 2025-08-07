Расселл ответил на вопрос, способен ли «Мерседес» выиграть в оставшихся Гран-при

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о том, способна ли машина немецкой команды выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.

«Можем ли мы в этом году выиграть Гран-при? Вы хотите честный ответ или тот, который хотят услышать зрители? Я не самый честный парень, так что да, у нас есть шанс выиграть Гран-при», — приводит слова Джорджа Расселла GPBlog.

Напомним, Расселл в нынешнем сезоне одержал одну победу, став первым на Гран-при Канады.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (275 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).