Норрис: не думал, что стратегия на Гран-при Венгрии сработает

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о применении необычной стратегии на Гран-при Венгрии.

«Думаю, это одна из первых побед, которую я одержал подобным образом. Я не так много выигрывал гонок, поэтому большинство обстоятельств для меня всё ещё в новинку, но, думаю, это первый раз, когда у нас сработало применение обратной большинству стратегии.

Думаю, были и другие случаи, когда я растягивал первый отрезок, а потом появился сейфти-кар, и всё это мне помогало с точки зрения удачи. Но тут ничего подобного не было. Итак, пожалуй, самое ценное, что мы сказали: «Давайте попробуем сделать что-то другое», и это сработало, и это хорошо. Это сложная стратегия, но она сработала. Вот что самое главное. Честно говоря, не думал, что это сработает на большей части второго отрезка. Но с каждым кругом я обретал всё большую уверенность. Так что да, это определённо стоило того», — приводит слова Норриса RacingNews365.