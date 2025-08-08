Скидки
Ральф Шумахер предостерёг Зака Брауна

Ральф Шумахер предостерёг Зака Брауна
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Вы видите, какое давление. Если вы посмотрите на Марка Уэббера, менеджера Пиастри, то увидите, что он был совсем не в восторге, поскольку явно хотел, чтобы тот обогнал и Норриса. Послушайте, Норрис — отличный гонщик, и он, безусловно, может стать чемпионом мира, но никто в команде не думает, что он — Макс Ферстаппен или кто-то в этом роде.

Поэтому Уэббер, должно быть, думал, что Пиастри присоединится к команде и станет супергероем. Это что-то значит для такого парня.

В Венгрии то, что эти двое не столкнулись, — скорее удача, чем мудрость. Вот почему, наверное, им всем нужно сесть и немного сбавить обороты. Иначе в какой-то момент мы увидим перед камерой разъярённого Зака Брауна, ведь они выбили друг друга с трассы», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

