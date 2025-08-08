Зак Браун: Норрис не относится к Пиастри, как Алонсо к Хэмилтону

Глава команды «Макларен» Зак Браун считает, что отношения Ландо Норриса и Оскара Пиастри нельзя сравнивать с ситуацией в 2007 году между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном. По его словам, в нынешней паре нет напряжения из-за разницы в опыте, и исход борьбы в чемпионате будет одинаково важен для обоих пилотов.

«Если бы это был первый год Пиастри, тогда была бы реакция: «Этот новичок заставляет меня попотеть». Но сейчас они оба уже «ветераны», и неважно, кто дольше в команде. Оба чувствуют шанс на чемпионство, и победить может только один. Уверен, Фернандо тогда думал: «Блин, этот Льюис только что пришёл, это очень раздражает». Но Норрис ничего подобного не говорит», — приводит слова Брауна The Race.

В 2007 году Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в составе «Макларена» и сразу начал бороться на равных с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо, что привело к напряжённым отношениям внутри команды. Ландо Норрис выступает за «Макларен» с 2019 года, а Оскар Пиастри присоединился к команде в 2023-м. Оба пилота входят в число претендентов на титул в нынешнем сезоне.

