Тото Вольф: Расселл из быстрого ребёнка превратился в пилота, сильнее величайшего в 2024-м

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги выступлений Джорджа Расселла в прошлом сезоне Формулы-1. По итогам 2024 года британец набрал 245 очков, опередив тогдашнего напарника Льюиса Хэмилтона, у которого было 223. Об этом Вольф рассказал в видеоотчёте для болельщиков команды.

«Я смотрю на Джорджа, на его развитие в Формуле-1: он был быстрым ребёнком в «Уильямсе», затем пришёл в «Мерседес» к величайшему из великих — Льюису Хэмилтону. Уже в прошлом году он начал показывать очень сильный темп и, если смотреть на результаты, был более сильным пилотом. Теперь, когда Льюис перешёл в «Феррари», он естественным образом занял ведущую роль и приносит результат, даже когда машина не на уровне», — сказал Вольф.

Расселл дебютировал в Формуле-1 в 2019 году в составе «Уильямса», а в 2022-м стал боевым пилотом «Мерседеса». В сезоне-2024 он выиграл две гонки, как и Хэмилтон, но по статистике квалификаций опередил семикратного чемпиона: 19-5 в Гран-при и 5-1 в спринтах. После ухода Хэмилтона в «Феррари» именно Расселл получил статус первого номера команды.

