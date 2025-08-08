Доходы Формулы-1 за второй квартал 2025 года выросли на 35%

Компания «Либерти Медиа», владеющая Формулой-1, опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2025 года. За этот период доходы Ф-1 составили $ 1,34 млрд, что на 35% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. При этом операционная прибыль серии выросла более чем в два раза. Об этом сообщил Crash.net.

Основные доходы Формулы-1 — $ 1,03 млрд — включают поступления от промоутеров, спонсоров и продажи прав на трансляции. В прошлом году этот показатель был равен $ 739 млн. Операционная прибыль до учёта амортизации и износа (OIBDA) увеличилась с $ 165 млн до $ 369 млн. За квартал командам было выплачено $ 513 млн призовых, тогда как в 2024-м этот показатель составил $ 435 млн.

