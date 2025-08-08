Джонни Херберт: беззаботного Норриса больше нет, произошёл психологический сдвиг

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт отметил серьёзные изменения в характере гонщика «Макларена» Ландо Норриса. По его словам, Норрис стал более сосредоточенным и профессиональным, что помогло ему добиться успеха на Гран-при Венгрии.

«Беззаботного Ландо, которого мы знали в начале его карьеры, больше нет. Даже в начале этого года он был другим. В комнате перед награждением мы увидели очень профессионального гонщика, который понимает, насколько важна борьба за титул. Несмотря на проблемы на старте, когда он оказался лишь пятым, Норрис сумел отыграться и одержать победу. Это свидетельствует о психологическом сдвиге и стабильности в его выступлениях», — приводит слова Херберта GPToday.

Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», показал значительный прогресс в своей карьере. Его победа на Гран-при Венгрии стала третьей в сезоне 2025 года и 200-й для «Макларена» в Формуле-1. Эксперт подчеркнул, что гонщик сейчас вкладывает все силы и работает над собой как физически, так и психологически, осознавая важность этого сезона для борьбы за чемпионский титул.

