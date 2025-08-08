Ральф Шумахер: не могу представить возвращение Хэмилтона в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал слухи о возможном возвращении Льюиса Хэмилтона в команду «Мерседес». По его мнению, такое развитие событий маловероятно из-за возраста и ожиданий британского гонщика.

«Нет, я не могу такое представить. Льюису 40 лет, и у него есть определённые ожидания. Во-первых, это большие финансовые требования. Во-вторых, вопрос, как долго он ещё хочет выступать. Я считаю, что его уровень по-прежнему высок, но так ли он хорош, как раньше — никто толком не знает.

Посмотрите на новичков этого года: Берман выступает отлично, Хаджар показывает сильные результаты, Антонелли — когда всё складывается, и мы уже говорили о Бортолето. Это четыре молодых гонщика, которых можно рассмотреть. Также есть Алекс Данн и Арвид Линдблад из системы «Ред Булл». Скорее всего, именно молодым дадут шанс проявить себя.

Если бы я был боссом команды, я бы поставил на будущее и пригласил молодого пилота с потенциалом, которого можно развивать и который способен адаптироваться. По моему опыту, с возрастом люди становятся менее гибкими, труднее приспосабливаются. В автоспорте это проявляется в том, что с возрастом требуется специфическая настройка машины, чтобы быть быстрым», — приводит слова Шумахера Motorsport.

Льюис Хэмилтон в этом сезоне выступает за «Феррари» и сам пока не высказывался о возвращении в «Мерседес».

