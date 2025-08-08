Скидки
«Уильямс» — вторая команда по эффективности в первой половине сезона-2025 — The Athletic

Аудио-версия:
Издание The Athletic опубликовало рейтинг эффективности команд Формулы-1 за первую половину сезона 2025 года. В нём «Уильямс» занял второе место, уступив только «Макларену». «Феррари» расположилась на шестой позиции, а «Ред Булл» — на девятой. Рейтинг составили эксперты Люк Смит и Мэделин Коулман, оценив команды по стратегическим решениям, развитию болидов и другим ключевым факторам.

«Макларен» — единственная команда, получившая высшую оценку A+, «Уильямс» получил A, а «Ред Булл» оказался в нижней части списка с оценкой C-. «Мерседес» и «Заубер» разделили третье место с оценкой B+, «Феррари» получила B-, «Альпин» — D.

Рейтинг The Athletic за первую половину 2025 года:

1. «Макларен» – A+
2. «Уильямс» – A
3-4. «Мерседес» – B+
3-4. «Кик-Заубер» – B+
5. «Рейсинг Буллз» – B
6. «Феррари» – B-
7. «Хаас» – C+
8. «Астон Мартин» – C
9. «Ред Булл» – C-
10. «Альпин» – D

Рейтинг отражает работу команд по ряду критериев: стратегические ходы на гонках, техническое развитие болидов и общую организацию.

