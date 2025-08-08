Лоран Мекис: все думают, что «Мерседес» будет фаворитом

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о перспективах команд в сезоне-2026, когда в Формуле-1 вступят в силу новые технические регламенты. По его словам, в паддоке многие считают, что лидерство сможет захватить «Мерседес».

«Не думаю, что производители силовых установок обмениваются друг с другом реальными данными о мощности. Так что многое здесь – игра в гадание. Но, честно говоря, мы понимаем, почему все думают, что «Мерседес» будет фаворитом. «Мерседес» доминировал при прошлом крупном изменении регламента по силовым установкам. Поэтому вполне естественно, что болельщики и эксперты ожидают, что они смогут повторить это и сейчас», — сказал Мекис в подкасте The Inside Track.

Новые правила, которые вступят в силу в 2026 году, меняют требования к силовым установкам и аэродинамике машин. «Ред Булл», помимо работы над шасси, создаёт собственный двигатель впервые в истории команды. Мекис отметил, что проект полностью разрабатывается с нуля, и назвал его сложной, но выполнимой задачей для коллектива.

