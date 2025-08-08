Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоран Мекис: все думают, что «Мерседес» будет фаворитом

Лоран Мекис: все думают, что «Мерседес» будет фаворитом
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о перспективах команд в сезоне-2026, когда в Формуле-1 вступят в силу новые технические регламенты. По его словам, в паддоке многие считают, что лидерство сможет захватить «Мерседес».

«Не думаю, что производители силовых установок обмениваются друг с другом реальными данными о мощности. Так что многое здесь – игра в гадание. Но, честно говоря, мы понимаем, почему все думают, что «Мерседес» будет фаворитом. «Мерседес» доминировал при прошлом крупном изменении регламента по силовым установкам. Поэтому вполне естественно, что болельщики и эксперты ожидают, что они смогут повторить это и сейчас», — сказал Мекис в подкасте The Inside Track.

Новые правила, которые вступят в силу в 2026 году, меняют требования к силовым установкам и аэродинамике машин. «Ред Булл», помимо работы над шасси, создаёт собственный двигатель впервые в истории команды. Мекис отметил, что проект полностью разрабатывается с нуля, и назвал его сложной, но выполнимой задачей для коллектива.

Материалы по теме
Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?

Завал на 15 машин на старте гонки Формулы-4:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android