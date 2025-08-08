Скидки
Новый глава «Рено» подтвердил сохранение команды «Альпин» в Формуле-1

«Рено Групп» заявила о продолжении участия заводской команды «Альпин» в чемпионате мира Формулы-1. Об этом сообщил новый генеральный директор концерна Франсуа Прово, вступивший в должность после ухода Луки де Мео. По его словам, проект остаётся частью ключевой стратегии компании.

«Формула-1 — часть нашей основной стратегии для «Альпин», и я не намерен её менять. Главный приоритет для команды — это результаты, их улучшение в этом году и успех в 2026 году с новой машиной», — приводит слова Прово PlanetF1.

«Альпин» выступает в Формуле-1 с 2021 года, заменив бренд «Рено» в качестве названия заводской команды. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной продаже коллектива, однако представители концерна неоднократно это опровергали. В прошлом году «Альпин» отказалась от программы собственных силовых установок и с 2026 года будет использовать моторы «Мерседес». По данным Planet F1, команда отклонила предложение о покупке стоимостью $ 1,2 млрд.

