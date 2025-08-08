Скидки
Кристиан Даннер: Хэмилтон притворялся, это сигнал для «Феррари»

Кристиан Даннер: Хэмилтон притворялся, это сигнал для «Феррари»
Бывший пилот Формулы-1 и комментатор RTL Кристиан Даннер усомнился в искренности слов Льюиса Хэмилтона после Гран-при Венгрии. Семикратный чемпион тогда назвал себя «бесполезным» и заявил, что «Феррари» стоит подумать о смене пилота.

«Льюис Хэмилтон, который так себя корит и делает вид, что разучился пилотировать… Мне это кажется немного наигранным. Это похоже на преувеличение, чтобы привлечь внимание. Уверен, он сделал это намеренно. В действительности он не сомневается в себе. Это сигнал для «Феррари»: если думаете, что я не в курсе происходящего, вы удивитесь», — сказал Даннер в подкасте AvD Motorsport Talk.

Хэмилтон в Венгрии показал лишь 12-й результат в квалификации, тогда как напарник по команде Шарль Леклер стартовал с поула и боролся за победу. По словам Даннера, на выступлении британца могли сказаться настройки автомобиля. Он также отметил, что в «Феррари» сейчас низкий моральный дух, нет хорошей атмосферы и перспектив на будущее.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразились в ретровидеоигры:

