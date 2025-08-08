Скидки
Представлен новый суперкар от экс-дизайнера Bugatti и Rimac. Он стоит более $ 3 млн

Garagisti & Co GP1
Комментарии

Британская компания Garagisti & Co представила свой первый автомобиль — суперкар GP1. По информации CarScoops, будет выпущено 25 экземпляров этой машины, а её стоимость начинается от £ 2,45 (около $ 3,3 млн).

Garagisti & Co GP1

Garagisti & Co GP1

Фото: Garagisti & Co

Дизайнером автомобиля выступил Анхель Гуэрра, ранее работавший над Bugatti Mistral и Tourbillon и приложивший руку к Rimac Nevera. Суперкар оснащается 6,6-литровым двигателем V12 от компании Italtecnica и 6-ступенчатой механической трансмиссией Xtrac. Мощность силовой установки оценивается в 800 л. с., однако скоростные характеристики машины не уточняются.

Garagisti & Co GP1

Garagisti & Co GP1

Фото: Garagisti & Co

Известно, что Garagisti & Co GP1 получит тормоза Brembo и подвеску Öhlins, а сборкой автомобиля займётся DEXET Technologies, которая сотрудничала с командами Формулы-1 и чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Garagisti & Co GP1

Garagisti & Co GP1

Фото: Garagisti & Co

На данный момент разработка автомобиля ещё не закончена, однако дата официальной премьеры машины не называется. В то же время в Garagisti & Co обещают в будущем выпустить более экстремальную трековую версию GP1.

