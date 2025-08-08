Нико Хюлькенберг: у Бортолето есть всё, чтобы стать великим гонщиком

Пилот «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг отметил сильное начало сезона своего напарника Габриэля Бортолето в Формуле-1. По словам немца, молодой бразилец впечатлил его как скоростью, так и подходом к работе.

«Габриэль молодой, умный и очень быстрый. Он предан делу, сосредоточен и много работает. У него правильное отношение и есть скорость. Для дебютанта он производит сильное впечатление. Видя его телеметрию и слушая его комментарии после сессий и гонок, я понимаю: у него есть всё, чтобы построить долгую и успешную карьеру», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport Week.

Бортолето дебютировал в Формуле-1 в 2025 году, перейдя в «Кик-Заубер» после победы в чемпионате Формулы-2. Несмотря на скромные ожидания перед сезоном, он трижды за четыре гонки набирал очки, а на Гран-при Венгрии показал лучший результат в карьере — шестое место. За последние четыре этапа он трижды квалифицировался выше Хюлькенберга. Немец признался, что до прихода бразильца в команду знал о нём немного, но был приятно удивлён его скоростью и работой в коллективе.

