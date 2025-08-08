Скидки
Карлос Сайнс: «Уильямсу» нужно серьёзно менять философию проектирования болида

Карлос Сайнс: «Уильямсу» нужно серьёзно менять философию проектирования болида
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что для успешных выступлений в 2026 году команде потребуется изменить подход к разработке машины. По его словам, нынешний болид FW47 по-прежнему испытывает трудности на трассах с длинными сериями поворотов, что особенно проявилось на прошедшем Гран-при Венгрии.

«У нас относительно слабые аэродинамические характеристики в длинных поворотах, где нужно сохранять прижимную силу со входа до середины. Это давняя проблема, из-за которой нам проще на трассах с длинными прямыми и короткими виражами. Но на таких автодромах, как Барселона, Венгрия или Катар, болид испытывает большие трудности. Необходимо серьёзное изменение философии проектирования, чтобы сделать машину более универсальной», — приводит слова Сайнса Autosport.

Сайнс перешёл в «Уильямс» в 2025 году из «Феррари». В нынешнем сезоне команда набрала очки в 10 из 14 этапов, однако сохраняет характерные слабые стороны прошлых поколений машин. Разработка болида 2025 года уже остановлена, и пилоты сосредоточены на подготовке к сезону-2026, когда вступят в силу новые технические регламенты Формулы-1.

«Уильямс» — вторая команда по эффективности в первой половине сезона-2025 — The Athletic

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

