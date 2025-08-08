Скидки
Хаджар признан лучшим трансфером Формулы-1 2025 года по версии PlanetF1

Аудио-версия:
Издание PlanetF1 опубликовало рейтинг переходов пилотов Формулы-1 в сезоне-2025. Первое место занял контракт «Рейсинг Буллз» с вице-чемпионом «Формулы-2» Исаком Хаджаром. Рейтинг учитывает как результаты гонок, так и вклад гонщиков в развитие команд.

Второе место занял переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер», третьим стал трансфер чемпиона Ф-2 Габриэла Бортолето в ту же команду. Льюис Хэмилтон, перешедший из «Мерседеса» в «Феррари», расположился на пятой строчке, опередив Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Карлоса Сайнса («Уильямс»). В нижней части списка оказались Юки Цунода, перешедший из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл», и Франко Колапинто, получивший место в «Альпин».

Рейтинг переходов в «Формуле-1» в 2025 году

1. Исак Хаджар (из «Ф-2» в «Рейсинг Буллз»)
2. Нико Хюлькенберг (из «Хааса» в «Заубер»)
3. Габриэл Бортолето (из «Ф-2» в «Заубер»)
4. Эстебан Окон (из «Альпин» в «Хаас»)
5. Льюис Хэмилтон (из «Мерседеса» в «Феррари»)
6. Андреа Кими Антонелли (из «Ф-2» в «Мерседес»)
7. Карлос Сайнс (из «Феррари» в «Уильямс»)
8. Лиам Лоусон (из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» и обратно)
9. Оливер Берман (из «Ф-2» в «Хаас»)
10. Юки Цунода (из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл»)
11. Франко Колапинто (в основу «Альпин»).

«Уильямс» — вторая команда по эффективности в первой половине сезона-2025 — The Athletic

Велосипедист экстремал перепрыгнул движущуюся машину Формулы-1:

