За таинственным сообщением Хэмилтона в соцсетях оказалась скрыта рекламная коллаборация

В конце июля 40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», выложил загадочное сообщение, которое оказалось рекламной коллаборацией.

8 августа на личной странице Льюиса в социальных сетях появился анонс нового вкуса безалкогольной текилы Almave, рекламным лицом которой и является британский гонщик.

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе «Макларена». В 2008-м он завоевал свой первый титул в «Королевских гонках». С 2013-го гонщик стал пилотом «Мерседеса», в составе которого записал на счёт ещё шесть чемпионств.

С 2025 года Хэмилтон выступает за «Феррари».