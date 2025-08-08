«Моя ответственность». Браун — об уходе «Макларена» из Ф-Е и присоединении к WEC

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал уход из Формулы-Е и присоединение к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Незадолго до поездки в Венгрию я был в Лондоне на этапе Формулы-Е. Эта гонка стала не только заключительным этапом этого сезона, но и последним для команды «Макларен». Мы присоединились к полностью электрической серии в 2023 году и наслаждались нашими гонками в течение трёх сезонов. Когда мы оценивали нашу команду, было очевидно, что она была очень хорошей и очень профессиональной, а руководитель команды Иэн Джеймс проделал отличную работу. Вся работа всегда была направлена на поддержание нашего бренда и ценностей, и в ней были некоторые действительно важные моменты, которые останутся с нами навсегда.

К ним относятся Тейлор Барнард, ставший самым молодым пилотом в истории Формулы-E, и первая победа Сэма Бёрда в Сан-Паулу в 2024 году. В конечном счёте, я несу ответственность за стратегическое решение, которое мы приняли. Учитывая нашу историю и тот факт, что мы единственная команда, выигравшая «Тройную корону», для «Макларена» имело смысл вернуться к гонкам на спортивных автомобилях высшего уровня.

Именно поэтому в этом году на гонке «24 часа Ле-Мана» — спустя 30 лет после нашей первой победы — мы представили гиперкар, который с 2027 года будет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Технический регламент и уровень конкурентоспособности делают WEC очень привлекательным предложением, поэтому мы очень рады возвращению в высший класс. Для нашего гоночного портфолио важно, чтобы оно отражало нашу специфику, поэтому Ф-1, WEC и Indycar являются подходящими категориями для нас», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.