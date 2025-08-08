Скидки
Ферстаппен оценил работу с новым руководителем «Ред Булл» Мекисом

Ферстаппен оценил работу с новым руководителем «Ред Булл» Мекисом
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» оценил работу с новым руководителем Лораном Мекисом.

«Конечно, всё ещё только начинается, но мне нравится, как работает Лоран. Очень мотивированный, постоянно задающий, как мне кажется, правильные вопросы не только мне, но и команде — приятно это видеть. В этом году очень сложно увидеть какую-либо выгоду от этого, но я надеюсь, что в следующем году, через два года, конечно, мы действительно сможем увидеть этот вклад в команду, и я очень рад этому.

Лоран — очень открытый человек. Конечно, наше общение будет становиться всё лучше и лучше, но пока все идёт действительно хорошо», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnew365.

