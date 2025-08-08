Сейвуд: Хэмилтон сыграл важную роль в продлении Вассёра

Известный британский автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд заявил, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Феррари» сыграл важную роль в продлении контракта с руководителем Фредериком Вассёром.

«Также были разговоры о Льюисе Хэмилтоне и его замечаниях после неудачной квалификации [в Венгрии]. Казалось, это были сиюминутные мысли, а не какие-то долгосрочные, и Льюис ранее объяснял, что он усердно работает над тем, чтобы «Феррари» двигалась в правильном направлении, и не собирается заканчивать свою карьеру. Я думаю, что вмешательство Льюиса, вероятно, сыграло довольно важную роль в том, что «Феррари» в конце концов решила сохранить Фреда Вассёра.

У «Феррари» уже давно есть очень дурная привычка увольнять своих руководителей каждые три-четыре года, но новость о том, что Вассёр останется, является признаком того, что (возможно) высшее руководство, наконец, поняло, что лучше оставить одних и тех же людей и позволить им сделать то, что они могут, прежде чем их вышвырнут за пределы компании.

Проблема в том, что им очень трудно понять, подходит ли выбранный человек и стоит ли продлевать контракт, или лучше выплеснуть ребенка вместе с водой из ванны и начать всё сначала. Учитывая полное отсутствие поддержки Вассёра со стороны этих людей в последние месяцы, справедливо будет сказать, что они не были по-настоящему убеждены. Но больше никто не захотел получить эту работу, и в конце концов конкуренты Фреда посоветовали «Феррари» оставить его, что было интересно.

Поддерживали ли они его, потому что знали, что он ничего не исправит? Или они были настолько очарованы французом, что готовы были рискнуть потерпеть от него поражение в будущем? Полагаю, время покажет», — написал Сейвуд в своём блоге.