Инженер Ферстаппена: упрямство — главное ограничение Макса

Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал взаимоотношения с нидерландским гонщиком.

«Самым большим ограничением Макса является его упрямство. Он знает всё лучше всех, и это сложная задача для гоночного инженера — попытаться проникнуть к нему в душу. Я пришёл к выводу, что даже если в какой-то момент он откажется принять вашу рекомендацию, на самом деле он впитывает её как губка и не признаётся в этом, но потом пойдёт и сделает то, о чём его попросили», — сказал Ламбьязе на YouTube-канале «Ред Булл».