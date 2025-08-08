Инженер Ламбьязе объяснил преимущества для «Ред Булл» от Ферстаппена

Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, объяснил, как нидерландец помогает развиваться австрийскому коллективу.

«Команда понимает, что ему нужно, чтобы выжать максимум из машины. Он понимает, что нужно команде с точки зрения обратной связи и что он должен предоставить для развития автомобиля. Не только для текущего болида, но и для будущих лет. Это также будет иметь решающее значение в связи с изменением правил на следующий год», — сказал Ламбьязе на YouTube-канале «Ред Булл».

