Сейвуд рассказал, чем обеспокоены в «Ред Булл» после увольнения Хорнера

Известный британский автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд рассказал, чем обеспокоены в команде Формулы-1 «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера.

«Решение Ферстаппена остаться в «Ред Булл» не стало неожиданностью, поскольку Макс на самом деле был не в том положении, чтобы уходить, учитывая, что в конце июля условия его контракта продлились ещё на год, поскольку он по-прежнему был третьим в личном зачёте. «Ред Булл», казалось, был гораздо больше обеспокоен уходом других сотрудников из-за контрактов, которые связывали их с Кристианом Хорнером.

Конечно, мы должны помнить, что Кристиан не ушёл, его просто уволили с прежней должности, и он не уйдёт, пока не будет урегулирован вопрос финансовый. Это не займёт много времени, потому что у него контракт ещё на пять лет и потрясающая зарплата, которой достаточно, чтобы у австрийцев по щекам текли слёзы. Но что, по-видимому, беспокоит их больше всего, так это то, что все люди, работающие по контрактам, связанным с наймом Хорнера, могут внезапно уволиться, не нуждаясь в «отпуске по уходу за садом». На каждом Гран-при проводится большая работа, в ходе которой руководители команд (и их помощники) пытаются переманить сотрудников друг от друга, чтобы в будущем у них были лучшие команды из возможных», — написал Сейвуд в своей колонке.