Вольф: Хорнер часто вёл себя как придурок

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об уволенном из «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

«Да, в каком-то смысле я скучаю по Хорнеру. Потому что мы с ним соперничали уже 12 лет. Он очень часто вёл себя как придурок, и я ему об этом говорил. Его нет сейчас в паддоке — это почти как исчезновение одного из старых динозавров. Нас, руководителей команд, не так много, поэтому я чувствую себя одиноко», — приводит слова Вольфа Channel 4.

Кристиан Хорнер был одним из основателей команды «Ред Булл» и в январе 2005 года — в возрасте 31 года — был назначен её руководителем. За 20 лет команда выиграла 124 Гран-при (из них 31 — дублем) и шесть Кубков конструкторов, а её пилоты восемь раз становились чемпионами мира.

