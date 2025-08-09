Мэнселл — о регламенте Ф-1 2026-го: одно знаем — у «Мерседеса» будет фантастический болид

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл оценил силу команд в новом регламенте 2026 года.

«Я думаю, Макс [Ферстаппен] лучше всех высказался по этому поводу, заявив, что, пока вы не приедете на первую гонку в Австралию, никто на самом деле не узнает, у кого лучшая форма. Одно мы знаем точно: у «Мерседеса» будет фантастическая комплектация с двигателем и силовой установкой.

«Феррари», кто знает, правильно ли они разработают новый болид? Любая команда, у которой получится правильно попасть в новый регламент, сможет доминировать в первый год. Это увлекательно. Немного тревожно, но увлекательно», — приводит слова Мэнселла издание GPblog.