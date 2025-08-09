Норрис: сожалею, что старался выжать из себя максимум в начале сезона

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о шансах на титул в 2025 году.

«Сколько процентов самоотдачи мне надо? Всё может быть по-разному. В этом году были моменты, когда 99%, даже 95% были бы в порядке вещей. Некоторые из моих ошибок, допущенных в начале сезона, связаны с попытками выложиться на 101%. Иногда это выходит потрясающе, и я начинаю думать, что это самое лучшее, чего можно добиться.

«Я действительно верю в это, но также [бывают] моменты, когда я должен ехать на 95% или даже на 90%, и этого всё равно достаточно, чтобы оказаться на поуле, иногда на втором месте. Я действительно сожалею, что старался выжать из себя максимум в начале сезона», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.