Мэнселл: «Астон Мартин» претерпевает серьёзные изменения, словно у них нет завтрашнего дня

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл высказался о прогрессе команды «Астон Мартин» в преддверии сезона 2026 года, в котором в силу вступит новый технический регламент.

«Перед ними стоит серьёзная задача. Они претерпевают большие изменения за один год, словно у них нет завтрашнего дня. И к их разработке добавился Эдриан Ньюи, так они могут с самого начала выступить очень мощно», — приводит слова Мэнселла издание GPblog.

В сезоне 2025 года у британского коллектива шестое место в Кубке конструкторов и 52 очка на счету. Пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл занимают 11-е и 12-е место в личном зачёте — у них по 26 очков.