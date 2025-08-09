«Феррари» испытала активную систему управления передним антикрылом 2026 года в Венгрии

Команда Формулы-1 «Феррари» испытала активную систему управления передним антикрылом на шинных тестах «Пирелли» в Венгрии, сообщили в издании Scuderia Ferrari Fans.

Во второй день шинных тестов итальянцы вывели на трассу Шарля Леклера на модифицированном болиде этого сезона SF-25, оснащённом передним антикрылом с очень низкой прижимной силой и прототипом системы, предназначенной для тестирования подвижных закрылков, которые будут установлены в соответствии с правилами следующего года. Итальянская команда собирала данные, используя две разные конфигурации.

Сообщается, что на переднем антикрыле, которое «Феррари» использовала в Венгрии в среду, ручное управление исчезло и его заменила более сложная система, которая может приводиться в действие гидравлически из кокпита.