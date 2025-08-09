Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» испытала активную систему управления передним антикрылом 2026 года в Венгрии

«Феррари» испытала активную систему управления передним антикрылом 2026 года в Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» испытала активную систему управления передним антикрылом на шинных тестах «Пирелли» в Венгрии, сообщили в издании Scuderia Ferrari Fans.

Во второй день шинных тестов итальянцы вывели на трассу Шарля Леклера на модифицированном болиде этого сезона SF-25, оснащённом передним антикрылом с очень низкой прижимной силой и прототипом системы, предназначенной для тестирования подвижных закрылков, которые будут установлены в соответствии с правилами следующего года. Итальянская команда собирала данные, используя две разные конфигурации.

Сообщается, что на переднем антикрыле, которое «Феррари» использовала в Венгрии в среду, ручное управление исчезло и его заменила более сложная система, которая может приводиться в действие гидравлически из кокпита.

Материалы по теме
Мэнселл — о регламенте Ф-1 2026-го: одно знаем — у «Мерседеса» будет фантастический болид
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android