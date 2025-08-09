Ваулз: Михаэль Шумахер не был так техничен за рулём, как Хэмилтон

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз сравнил двух семикратных чемпионов серии — Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

«Михаэль не был самым техничным за рулём, каким был Льюис. Но он умел выжать каждую миллисекунду из себя и каждую миллисекунду из команды. Когда Льюис выходит на первую тренировку, он как осьминог — всеми щупальцами на руле. Он будет менять каждую настройку, исследовать всё, и это делает его невероятным.

Льюис — настоящий оптимизатор. Он использует данные в качестве отправной точки, но его чувство машины выходит за рамки этого, и он всегда готов рискнуть», — сказал Ваулз на YouTube-канале High Performance.