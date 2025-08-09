Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун — о мотивации «Макларена»: даже наш самый слабый соперник чертовски быстр

Зак Браун — о мотивации «Макларена»: даже наш самый слабый соперник чертовски быстр
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о мотивации коллектива при доминации в Кубке конструкторов.

«Если я сделаю шаг назад и взгляну на команду, то смогу увидеть в ней много энергии, целеустремлённость и невероятную решимость добиться успеха. Но самое главное — мы должны продолжать стремиться к тому, чтобы быть как можно лучше в сверхконкурентном мире Формулы-1. Мы всегда ищем способы совершенствоваться.

В тот момент, когда вы почиваете на лаврах, любое ваше конкурентное преимущество может исчезнуть в мгновение ока. Мы должны помнить, что даже наш самый слабый соперник на самом деле чертовски хорош. Речь идёт о миллисекундах. Так что секрет нашего успеха в том, чтобы действовать сообща и никогда не сдаваться», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.

У «Макларена» первое место после 14 этапов в Кубке конструкторов и 559 очков. У «Феррари», идущей на втором месте, — 260.

Материалы по теме
Ваулз: Михаэль Шумахер не был так техничен за рулём, как Хэмилтон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android