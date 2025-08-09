«Многие этого не могут». Ваулз объяснил, что отличает Хэмилтона от других пилотов

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» и бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз объяснил, что отличает семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона («Феррари») от других пилотов.

«Льюис иногда менял настройки машины так быстро, что иногда мы терялись в боксах. Когда пилот полностью меняет управление, в этот момент меняется трасса и сцепление с ней, вы не понимаете, где находитесь. Затем он быстро всё изучает, приходит, мы меняем механический и аэродинамический баланс и начинаем с нуля.

Его отличает от других готовность экспериментировать и смириться с неправильными настройками в течение целой сессии, чтобы учиться. Многие пилоты не могут этого сделать. Он может. В этом весь Льюис», — сказал Ваулз на YouTube-канале High Performance.