Ферстаппен покупает землю в элитном районе в Португалии — Daily Mail

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен вместе со своей девушкой Келли Пике прибыл в Португалию. Об том сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, Ферстаппен приехал в страну, чтобы купить участок земли в элитном жилом комплексе Пинейринью-Компорта.

Пинейринью — это поместье, расположенное на португальском побережье недалеко от города Компорта. Это место известно как роскошное и спокойное место для отдыха на побережье. В поместье Пинейринью есть роскошные дома, чемпионское поле для гольфа, а также курорт и спа-центр.

Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.

