Эксперт объяснил, почему Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» после сезона-2026

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в другую команду.

«В «Ред Булл» лучше, чем где бы то ни было знают, что, если они больше не смогут предоставлять ему инструменты для победы, он может уйти. Они точно не будут заставлять его соблюдать контракт ещё три года, пока эта машина где-то в середине или конце пелотона. Это никому не нужно.

Поэтому на команду ложится огромное давление. И, если он не сможет получить машину получше, логично, что он сменит команду. Я всё ещё думаю, что «Мерседес» может ему это предложить», — приводит слова Дорнбоса Motorsport.