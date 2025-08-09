«Другой выбор был бы глупостью». Вольф — о продлении Вассёра

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о решении «Феррари» продлить контракт с Фредериком Вассёром.

«Любой другой выбор был бы просто глупостью. Я знаю Фреда с тех пор, как нам было чуть больше 20, и я знаю его ценность как человека в автоспорте. Я знаю его предпринимательское видение и его силу.

Иметь такого человека в своей команде — это благословение, и не стоит забывать, сколько времени требуется в Формуле-1, чтобы построить успешный проект», — приводит слова Тото Вольфа La Gazzetta dello Sport.

«Феррари» официально объявила о продлении контракта с Фредом Вассёром утром в четверг, 31 июля. Новое соглашение было подписано накануне этапа в Венгрии и положило конец слухам об отставке французского менеджера.