Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уиндзор: Леклер делает то же, что и Ферстаппен, но с пульсом на 30 ударов выше

Уиндзор: Леклер делает то же, что и Ферстаппен, но с пульсом на 30 ударов выше
Комментарии

Известный и авторитетный журналист Питер Уиндзор сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с его соперниками.

«У Оскара Пиастри невероятно быстрые руки, и, наверное, он отлично работает ногами. Я недостаточно видел для того, чтобы утверждать, что он работает ногами на уровне Расселла и Алонсо, но, думаю, так и есть, или на уровне Ферстаппена и Леклера. Я могу сказать только, что фактически Шарль делает то же, что и Макс, но, пожалуй, с пульсом на 30 ударов выше. Он просто чуть более эмоционален.

В то же время Ферстаппен является воплощённым совершенством, правда. Он действует идеально, при этом оставаясь совершенно спокойным. Прекрасные руки, прекрасные ноги, прекрасное всё», — сказал Уиндзор в своём видеоблоге.

Материалы по теме
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android