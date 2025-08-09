Уиндзор: Леклер делает то же, что и Ферстаппен, но с пульсом на 30 ударов выше

Известный и авторитетный журналист Питер Уиндзор сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с его соперниками.

«У Оскара Пиастри невероятно быстрые руки, и, наверное, он отлично работает ногами. Я недостаточно видел для того, чтобы утверждать, что он работает ногами на уровне Расселла и Алонсо, но, думаю, так и есть, или на уровне Ферстаппена и Леклера. Я могу сказать только, что фактически Шарль делает то же, что и Макс, но, пожалуй, с пульсом на 30 ударов выше. Он просто чуть более эмоционален.

В то же время Ферстаппен является воплощённым совершенством, правда. Он действует идеально, при этом оставаясь совершенно спокойным. Прекрасные руки, прекрасные ноги, прекрасное всё», — сказал Уиндзор в своём видеоблоге.