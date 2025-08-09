Скидки
«Если проект не оправдывает ожиданий, можно уйти». Дорнбос — о Ферстаппене в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в другую команду.

«Если проект не оправдает ожиданий, можно уйти. И это не обязательно связано с лояльностью или чем-то подобным. Формула-1 — это беспощадный бизнес, и, по сути, гонщики хотят как можно дольше оставаться за рулём самой быстрой машины, особенно если у вас есть талант Макса Ферстаппена», — приводит слова Роберта Дорнбоса Motorsport.

Напомним, ранее стало известно, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» на сезон-2026, несмотря на слухи о его возможном уходе в «Мерседес».

