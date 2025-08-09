Вольф выразил надежду, что Боттас вернётся в пелотон Формулы-1 в роли боевого пилота

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о резервисте команды Валттери Боттасе, который, по слухам, станет боевым гонщиком «Кадиллака» в 2026 году.

«Боттас был частью семьи «Мерседеса» на протяжении очень долгого времени. Он такой гонщик, что если кто-то из наших пилотов вдруг отравится рыбой, то он сядет за руль и будет выступать на уровне, его темп будет сопоставим с нашими боевыми гонщиками. Здорово знать, что ваш резервист настолько быстр. Валттери заслуживает места боевого пилота, и, надеюсь, эта дверь для него откроется», — приводит слова Вольфа GPBlog.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас сейчас является резервистом немецкой команды «Мерседес».