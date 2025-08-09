Скидки
Сотрудник «Ред Булл»: к сожалению, Ферстаппен часто побеждает
Сотрудник «Ред Булл» Каллум Адамс высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира, пилоте австрийской команды Максе Ферстаппене.

«К сожалению, Ферстаппен много побеждает. К сожалению, люди видят Макса только в его работе, а его главная задача — побеждать. И когда я говорю «к сожалению», он действительно очень успешен в этом, в победах. Поэтому, думаю, многим это, очевидно, не нравится.

Макс сыграл огромную роль в моих воспоминаниях о карьере, которые останутся со мной навсегда. Я дорожу этим, горжусь этим, благодарен за это и ни за что не хотел бы это менять», — приводит слова Каллума Адамса GPBlog.

