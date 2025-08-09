Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер рассказал, что его удивило в Норрисе в этом сезоне

Штайнер рассказал, что его удивило в Норрисе в этом сезоне
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса», эксперт Гюнтер Штайнер высказался о борьбе пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Это знак того, что нас ждёт отличный чемпионат, ведь он не закончен, есть место для сюрпризов. Что касается Ландо, даже когда все сомневались в нём, я не критиковал, а сомневался в его способности стать чемпионом мира, потому что он сдаётся под давлением.

Но он выиграл три из последних четырёх гонок. Это неплохо. И он не сдался. Он готов к борьбе, что интересно. И хорошо, что в «Макларене» позволяют им бороться. Похоже, что в команде нет внутренних указаний», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPBlog.

Материалы по теме
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Эксклюзив
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android