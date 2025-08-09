Штайнер рассказал, что его удивило в Норрисе в этом сезоне

Бывший руководитель «Хааса», эксперт Гюнтер Штайнер высказался о борьбе пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Это знак того, что нас ждёт отличный чемпионат, ведь он не закончен, есть место для сюрпризов. Что касается Ландо, даже когда все сомневались в нём, я не критиковал, а сомневался в его способности стать чемпионом мира, потому что он сдаётся под давлением.

Но он выиграл три из последних четырёх гонок. Это неплохо. И он не сдался. Он готов к борьбе, что интересно. И хорошо, что в «Макларене» позволяют им бороться. Похоже, что в команде нет внутренних указаний», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPBlog.