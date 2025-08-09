Цунода признался, что Ферстаппен научил его пить джин

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода признался, что его напарник, четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен научил его пить джин с тоником.

«Честно говоря, не знаю, что люди не замечают в Максе. Он просто действительно хороший парень. «До встречи с Максом я не пил джин-тоник. Так что он подарил мне новую жизнь», — приводит слова Юки Цуноды GPBlog.

Напомним, Юки Цунода перешёл из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» после трёх этапов сезона-2025. Цунода занимает 18-е место в личном зачёте, имея в своём активе 10 очков. Ферстаппен располагается на третьей позиции в личном зачёте, набрав 187 баллов.