Лоусон рассказал, о чём он жалеет после увольнения из «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон выразил сожаление, что не успел многому научиться у Макса Ферстаппена за время пребывания в «Ред Булл».

«Я был очень взволнован. Я был очень рад возможности увидеть практически всё, что он делал, в деталях. Потому что, честно говоря, думаю, дело в том, что сейчас у нас очень много данных, которыми обмениваются команды. Это простые данные, но как пилоты мы в первую очередь обращаем внимание на это: кривые скорости, знаете ли, где кто-то тормозит, положения дроссельной заслонки, передачи и тому подобное.

Мы на самом деле видим, что делают люди на стартовой решётке. Поэтому я уже много сравниваю себя с Максом, чтобы понять, как он подходит к прохождению поворотов и так далее. Так что мне очень хотелось получить подробную информацию, которую невозможно передать другим командам, но за два уикенда сложно усвоить всё», — приводит слова Лоусона RacingNews365.