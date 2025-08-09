Скидки
Шварцман попал в аварию в квалификации IndyCar в Портленде

Шварцман попал в аварию в квалификации IndyCar в Портленде
Комментарии

Российско-израильский гонщик команды IndyCar «Према» Роберт Шварцман попал в аварию в квалификации 15-го этапа сезона-2025 американского чемпионата в Портленде.

Шварцман допустил ошибку в одном из поворотов трассы и вылетел в стену. При этом Роберту не удалось вернуться на трассу и на этом квалификация для него была закончена. Ему придётся стартовать в гонке с последнего ряда стартового поля.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Шварцман занимает 23-е место в личном зачёте, имея в своём активе 168 очков. Роберт продолжает сражение за звание лучшего новичка сезона с британцем Луисом Фостером, уступая ему в настоящий момент четыре балла.

