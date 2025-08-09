Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер не согласился с Расселлом в вопросе теории о западении темпа Леклера

Штайнер не согласился с Расселлом в вопросе теории о западении темпа Леклера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о ситуации с западением темпа Шарля Леклера во второй половине гонки Гран-при Венгрии.

«Знаешь, в чём дело? Я, чёрт возьми, понятия не имею. Я такой же невежественный, как и вы, и даже не пытаюсь… Потому что когда я услышал их по радио, я подумал: «Что здесь не так?», а потом выступление становилось всё хуже и хуже.

А потом, в конце гонки все: «О, случилось что-то странное», но что именно? «О, да, я не знаю». Понятия не имею. И я уверен, что если я спрошу Фредерика Вассёра, он мне не скажет. Было бы слишком просто, если бы речь шла о стратегическом решении «Феррари». Просто потому что это не ошибка, потому что если бы они знали об этом, это не было бы ошибкой.

Чтобы они так ошиблись? Я так не думаю, потому что если вы можете это рассчитать, вы не ошибётесь так сильно. Там есть умные люди, так что я не знаю, что это было. Я на самом деле понятия не имею, что это было. Конечно, всё это было очень странно, и то, как к этому отнеслись в команде», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.

Материалы по теме
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Эксклюзив
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android