Штайнер не согласился с Расселлом в вопросе теории о западении темпа Леклера

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о ситуации с западением темпа Шарля Леклера во второй половине гонки Гран-при Венгрии.

«Знаешь, в чём дело? Я, чёрт возьми, понятия не имею. Я такой же невежественный, как и вы, и даже не пытаюсь… Потому что когда я услышал их по радио, я подумал: «Что здесь не так?», а потом выступление становилось всё хуже и хуже.

А потом, в конце гонки все: «О, случилось что-то странное», но что именно? «О, да, я не знаю». Понятия не имею. И я уверен, что если я спрошу Фредерика Вассёра, он мне не скажет. Было бы слишком просто, если бы речь шла о стратегическом решении «Феррари». Просто потому что это не ошибка, потому что если бы они знали об этом, это не было бы ошибкой.

Чтобы они так ошиблись? Я так не думаю, потому что если вы можете это рассчитать, вы не ошибётесь так сильно. Там есть умные люди, так что я не знаю, что это было. Я на самом деле понятия не имею, что это было. Конечно, всё это было очень странно, и то, как к этому отнеслись в команде», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.