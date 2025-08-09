Скидки
Алонсо объяснил, в чём проблема гонок Формулы-1 в дождь

Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о проблемах гонок в дождь.

«Думаю, с 2017 года, с этим набором правил и широкими шинами, видимость в дождь ухудшилась. Но действительно сложная тема. Мы все хотим участвовать в гонках. Если мы одни на трассе, то мы можем гнять, никаких проблем. Но если вы идёте в трафике, вы ничего не видите.

И, к сожалению, у нас было слишком много плохих примеров, особенно в Спа, плохой видимости и очень крупных аварий. Мы все хотим быть смелыми, мы все хотим участвовать в гонках, и зрители дома тоже хотят этого. Но потом, когда случается авария, мы вспоминаем, что нет ничего плохого в том, чтобы подождать ещё полчаса. К сожалению, так оно и есть», — приводит слова Фернандо Алонсо RacingNews365.

Новости. Авто
Все новости RSS

