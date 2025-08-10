Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман прокомментировал свою аварию в квалификации IndyCar в Портленде

Шварцман прокомментировал свою аварию в квалификации IndyCar в Портленде
Комментарии

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, выступающий за «Прему» в IndyCar, прокомментировал свою аварию в квалификации этапа в Портленде.

«В целом сессия была непростой. Мы решили провести две попытки на красных шинах и после первой всё выглядело нормально. Нам было трудно улучшить результат на втором комплекте, а затем, к сожалению, в последнем повороте у меня случился инцидент, из-за которого я врезался в стену и вызвал красный флаг.

Из-за этого мы оказались в хвосте, и я приношу извинения команде. Нам нужно максимально эффективно использовать финальную тренировку сегодня и посмотреть, что можно сделать завтра, ведь мы знаем, что гонки в Портленде могут быть очень хаотичными», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

Материалы по теме
Фото
Шварцман попал в аварию в квалификации IndyCar в Портленде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android