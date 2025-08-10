Шварцман прокомментировал свою аварию в квалификации IndyCar в Портленде

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, выступающий за «Прему» в IndyCar, прокомментировал свою аварию в квалификации этапа в Портленде.

«В целом сессия была непростой. Мы решили провести две попытки на красных шинах и после первой всё выглядело нормально. Нам было трудно улучшить результат на втором комплекте, а затем, к сожалению, в последнем повороте у меня случился инцидент, из-за которого я врезался в стену и вызвал красный флаг.

Из-за этого мы оказались в хвосте, и я приношу извинения команде. Нам нужно максимально эффективно использовать финальную тренировку сегодня и посмотреть, что можно сделать завтра, ведь мы знаем, что гонки в Портленде могут быть очень хаотичными», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.